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موظفو غوغل يتظاهرون ضد ترمب

المصدر: أميركا - رويترز
مظاهرات موظفي غوغل ضد ترمب
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احتشد المئات من موظفي شركة غوغل خارج مقر الشركة في ماونتن فيو، الاثنين، احتجاجا على الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة الماضية، ويحظر فيه دخول المسافرين والمهاجرين من 7 دول غالبية سكانها من المسلمين.

وتحدث خلال الاحتجاج عدد من المشاركين منهم سيرجي برين أحد المشاركين في تأسيس غوغل وهو مهاجر من روسيا.

من مظاهرات غوغل ضد قرارات ترمب ضد المهاجرين واللاجئين من مظاهرات غوغل ضد قرارات ترمب ضد المهاجرين واللاجئين

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، أرسل ساندر بيتشاي المدير التنفيذي لغوغل رسالة أكد فيها أن 187 موظفا في غوغل يتضررون من القرار.

وتجتمع كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية، الثلاثاء، لتنسيق اتخاذ خطوات نحو مقاضاة ترمب بسبب قراراته ضد المهاجرين واللاجئين.

كلمات دالّة

#جوجل, #مظاهرات, #ترمب, #الهجرة

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