توقيف عالم فلك تنبأ باغتيال الرئيس السريلانكي

أوقفت الشرطة السريلانكية، الأربعاء، عسكرياً سابقاً امتهن علم الفلك بسبب توقعه الأسبوع الماضي باغتيال الرئيس مايثريبالا سيريسينا، على ما أفاد مصدر حكومي.

وسبق أن أدخل فيجيتاموني روهانا دي سيلفا، وهو عسكري سابق في سلاح البحرية، السجن حيث أمضى عامين ونصف العام خلف القضبان لمحاولته قتل رجيف غاندي رئيس الوزراء الهندي آنذاك خلال مهمة حراسة في كولومبو عام 1987.

وبعد محطة قصيرة في الغناء، أعلن دي سيلفا نفسه عالم فلك، وهو مجال يتمتع بشعبية كبيرة في سريلانكا خصوصا في أوساط السياسيين.

وخلال الأشهر الستة الأخيرة، نشر المشتبه به رسائل عدة عبر الإنترنت "تتوقع" اغتيال الرئيس سيريسينا في 26 كانون الثاني/يناير 2017 أي الخميس الماضي.

وقال مصدر حكومي مسؤول: "تم توقيفه بسبب توقعات خاطئة نشرت الفوضى في المجتمع".

ومثل الموقوف الأربعاء أمام القضاء قبل إطلاق سراحه في مقابل كفالة مالية قدرها مليونا روبية (13.300 دولار).

ويصدق السياسيون السريلانكيون بدرجة كبيرة توقعات علماء الفلك، إذ يعيرونها في العادة أهمية أكبر من توصيات مستشاريهم المقربين.