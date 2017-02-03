أحوال جوية "نادرة" في الإمارات

أطلق مرصد الأحوال الجوية في دولة الإمارات إنذاراً بسوء الأحوال بسبب عاصفة تخللها تساقط نادر للثلوج وهبوب رياح عاتية أدت إلى سقوط رافعة على الجادة الرئيسية في دبي.

وقال المرصد إن رياحاً شمالية - غربية تهب بسرعة 75 إلى 80 كلم في الساعة على كل البلاد في حين تساقطت ثلوج نادرة على جبل جيس في رأس الخيمة.

ودفع تساقط الثلوج العديد من السكان المحليين إلى التوجه إلى هذا الجبل البالغ ارتفاعه 1911 متراً، لالتقاط الصور ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانخفضت درجات الحرارة إلى اثنتين تحت الصفر على جبل جيس، واضطرت السلطات إلى إغلاق الطريق المؤدية إليه تفادياً للحوادث.

كما طلبت السلطات من سائقي السيارات القيادة بحذر بسبب الرياح العاتية والرؤية السيئة ومن السكان الحد من تنقلاتهم وتجنب الاقتراب من البحر الهائج جداً.

وفي دبي سقطت رافعة على شارع الشيخ زايد، ما أدى إلى إصابة شخص ونشوب حريق دمر ثلاث سيارات كما قال المكتب الإعلامي للحكومة.

وتوقفت حركة السير على هذا الطريق إلى أن انتهت فرق الإنقاذ من إزالة الأضرار.