شاهد.. خلاف رومانسي ينتهي بمأساة على ارتفاع شاهق

سجل مقطع فيديو لحظة مأساوية في العاصمة الروسية موسكو عندما سقط رجل من نافذة مبنى مرتفع ليلقى حتفه على الفور إثر خلاف عاطفي مع صديقته.

والضحية هو سيرغي تكاشينكو، الذي ذكرت وسائل إعلام محلية، أنه تدلى في ظروف غامضة من نافذة مبنى مرتفع، بعد شجار مع صديقته التي كان على وشك الزواج بها.

وبدا الرجل - في الفيديو الذي سجله مشاهد للواقعة من مبنى مجاور - متشبثا بالحافة المعدنية للنافذة ومرتكزا بقدميه من الأسفل على إطار رفيع.

وفي لحظة، يفقد الضحية اتزانه ويعاود محاولة تصحيح وضعية القدم، ولكنه ما يلبث أن انهار وسقط ليلقى حتفه على الفور، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس.

وقالت وسائل إعلام محلية إنه سقط على سطح سوبر ماركت أسفل البناية وقضى على الفور.

وتكاشينكو يشارك في ملكية ملهى ليلي في موسكو يدعى "سوهو"، ويبدو من محاولته التشبث بإطارات المبنى المعدنية من الخارج أن الواقعة ليست انتحارا.

ولكن لا توجد معلومات حول طبيعة المشاجرة التي نشبت مع صديقته، أو الكيفية التي تدلى بها من النافذة قبل أن يلقى مصيره.

المفارقة أن صديقته التي تدعى ماريا كتبت عقب الواقعة على "فيسبوك": "مات حبيبي".

وكانت ماريا قد سارعت لاستدعاء سيارة إسعاف في محاولة لإنقاذ تكاشينكو، ولكنه لفظ أنفاسه فورا من جراء الصدمة عقب السقوط من ارتفاع شاهق.

وعلى "فيسبوك"، اتهم البعض ماريا بأنها السبب وراء مصرع صديقها.