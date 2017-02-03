شاهد سيلفي "الثلج" على أعلى قمة جبل في الإمارات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة عددا من الصور ومقاطع الفيديو لحدث فريد وهو تغطية الثلوج جبل جيس أعلى قمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكشفت صور وفيديوهات لنشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حرص المواطنين الإماراتيين على توثيق لحظات المتعة وتصوير سيلفي لهم من قلب ذلك المشهد البديع.

ويصل ارتفاع جبل جيس إلى نحو 1900 متر فوق سطح البحر، وهو أحد الجبال المكونة لسلسلة جبال الحجر، ويقع في شمال إمارة رأس الخيمة.

مشهد نادر وجميل لتساقط الثلوج الكثيف على جبل جيس شمال #رأس_الخيمة في #الإمارات .

pic.twitter.com/m58TmqgoGX — إبراهيم بدر (@ibmbader) ٣ فبراير، ٢٠١٧