شاهد سيلفي "الثلج" على أعلى قمة جبل في الإمارات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة عددا من الصور ومقاطع الفيديو لحدث فريد وهو تغطية الثلوج جبل جيس أعلى قمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكشفت صور وفيديوهات لنشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حرص المواطنين الإماراتيين على توثيق لحظات المتعة وتصوير سيلفي لهم من قلب ذلك المشهد البديع.
ويصل ارتفاع جبل جيس إلى نحو 1900 متر فوق سطح البحر، وهو أحد الجبال المكونة لسلسلة جبال الحجر، ويقع في شمال إمارة رأس الخيمة.
مشهد نادر وجميل لتساقط الثلوج الكثيف على جبل جيس شمال #رأس_الخيمة في #الإمارات .— إبراهيم بدر (@ibmbader) ٣ فبراير، ٢٠١٧
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مقطع متداول لتزايد الثلوج حاليا على جبل جيس التابع لإمارة رأس الخيمه اطول قمة جبلية في دولة #الإمارات pic.twitter.com/hsaY2AFlC8— ALDARMAKI (@OM_Meteorology) ٣ فبراير، ٢٠١٧
شاهد‼— مِـزْن الـسٓـــوٓاري (@mzinelsawari) ٣ فبراير، ٢٠١٧
سحب #باردة تنجلي لتكشف عن حُلّة قمة جبل #جيس البيضاء. #اللهم_لك_الحمد #مزن_السواري pic.twitter.com/6QNpTigXnE