شاهد طريقة قد لا تخطر ببالك لتهريب الطيور

أطلق قديماً اسم "طريق الحرير" على خط التجارة الواصل بين الصين وأوروبا، لكن اسم "طريق العصافير" هو لقب أطلقه أحد المغردين تهكماً، على صورة تظهر عشرات العصافير المقيدة على قدمي شاب فلسطيني، حاول تهريبها من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة.

فقد ألقت سلطات الجمارك الإسرائيلية خلال الأسبوعين الماضيين القبض على اثنين من المهربين الفلسطينيين وهما يحاولان تهريب العشرات من طيور "الحسون" من الأردن إلى فلسطين لغرض الاتجار بها وكسب مبالغ مالية.

وقال أحد تجار الطيور الفلسطينيين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لـ"العربية.نت" إن طائر الحسون "يباع في الأردن بمبلغ 10 دولارات، ولكنه يباع في السوق الفلسطينية بنحو 50 دولاراً، وهذا الفرق الكبير في السعر شجع بعض الشبان على محاولة تهريب تلك الطيور، قبل فترة وجيزة، نجح ثلاثة بتهريب نحو 360 عصفور حسون، وذلك بعد أن قاموا بربطها بشباك خاصة على مناطق مختلفة من الجسم، وبذلك كسبوا نحو 14 ألف دولار في ضربة واحدة"، كما قال.

وتدفع الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع نسب البطالة بين الشباب الفلسطيني الكثيرين للعمل في مهنة التهريب عبر المعابر الواصلة بين الأردن وفلسطين، ويشجعهم في ذلك الفرق الكبير في أسعار بعض السلع بين السوقين الفلسطينية والأردني. وأغلب عمليات التهريب، تتركز حول السجائر والتبغ، ومستحضرات التجميل، والهواتف الذكية، وحليب الأطفال. ومؤخراً، بدأت تظهر حالات تهريب الطيور.

وكشف أحد الشبان العاملين في مهنة التهريب لـ"العربية.نت"، ورفض نشر اسمه، أنه نفذ "14 عملية تهريب سجائر عبر الحدود، نجحت نصفها تقريباً، وتم كشف أمري في النصف الآخر ومصادرة ما أحمله. في كل مرة أحمل نحو 250 علبة سجائر. أشتريها من الأردن بـ370 دولاراً، وأبيعها في الضفة الغربية بنحو 1100 دولار في حال نجحت العملية".

أما عن سبب العمل في هذه المهنة، فأوضح الشاب لـ"العربية.نت" أنه "مضطر لهذا العمل، فأنا متزوج ولدي طفلان، ولا أجد عملاً مناسباً، لذلك اضطررت للبحث عن مصادر أخرى للدخل".

وتعتبر السلطة الفلسطينية عمليات التهريب هذه "جريمة يحاسب عليها القانون"، نظراً لضررها الكبير على الاقتصاد المحلي، وتتم عادة مصادرة المواد المهربة، وأحياناً فرض غرامات على المهربين.

إلا أن كثيراً من الشبان العاطلين عن العمل في ظل نسبة بطالة مرتفعة يقولون إنهم لا يجدون بديلاً.