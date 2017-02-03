نقل فتاة أميركية للمستشفى لإخراج أفعى من أذنها

نقلت فتاة أميركية إلى المستشفى للتخلص من ثعبان صغير علق في شحمة أذنها، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وقالت آشلي غلوي، البالغة من العمر 17 عاماً والمقيمة في بورتلاند في ولاية أوريغون شمال غرب البلاد، إنها كانت تلتقط صورة وهي تحمل الثعبان الذي تربيه في منزلها فانزلق في الحلق الذي تضعه في شحمة أذنها وعلق.

وأضافت آشلي: "أصبت بالصدمة، وصرت أرتجف"، ثم اتصلت بأجهزة الطوارئ بعدما حاولت سدى معالجة الأمر بنفسها.

ووصل عناصر الإسعاف إلى منزلها، لكنهم لم يتمكنوا من سحب الثعبان، فنقلوها إلى المستشفى حيث تمكن الأطباء من إخراجه باستخدام زيوت.