شاهد.. أغرب حفل خطوبة يمكن أن تتخيله

شهد مطلع الشهر الحالي في البرازيل حفل خطوبة امرأة تبلغ من العمر 106 أعوام على خطيبها الذي لم يتجاوز 66 عاماً.

المرأة تدعى فلاديميرا رودريجيز، والرجل هو آبرسيدو دياز جاكوب، وتعارفا في إحدى دور المسنين بجنوب البرازيل، حيث يقيمان في غرفتين منفصلتين.

وأطلق على المرأة لقب أكبر مخطوبة في العالم سنا، بعد أن أثبتت أن الحب لا عمر له.

وقبل حفل الخطوبة، وخلال إقامتهما في دور المسنين، كانا يقضيان طوال اليوم معاً.

الرجل أكد أنه وقع في غرام المرأة من أول نظرة. وقالت المرأة: "أنا أحبه جداً، وإذا مات، سأموت على الفور".

متطوعون سارعوا إلى إقامة احتفال رمزي بالخطوبة، وبدت فيه المخطوبة تتحرك بصعوبة بالغة مستندة على مشاية طبية صوب خطيبها قبل أن يتبادلا قبلة حارة.

ومن جانبهم، حذر الأطباء من أن الاثنين لا يستطيعان الحياة بمفردهما.