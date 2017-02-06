صور لوجه ترمب المتجهم وهو يشاهد "سوبر بول" الأميركي

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، متجهم الوجه وغاضباً، وبدا الوجوم والامتعاض على ملامحه بوضوح في صور عدة بثتها الوكالات أثناء حفل دعا إليه الأحد ضيوفاً لمشاهدة فعاليات الحدث الرياضي الأكبر والأشهر في الولايات المتحدة، وهو المعروف باسم Super Bowl للأميركيين، وأهمها مباراة نهائية بكرة القدم الأميركية بين فريقين أميركيين، جرت مساء في مدينة هيوستن بولاية تكساس، في حضور نائبه مايك بنس شخصيا. أما هو، فتابعها مع ضيوفه عبر شاشة تلفزيونية كبيرة بنادي Trump International Golf Club للغولف، والذي يملكه في مدينة West Palm Beach بولاية فلوريدا.

الحفل كان بعد ساعات قليلة من هجوم شنه من خندقه "التويتري" على المحاكم الفدرالية، بسبب رفضها استئنافه لإعادة العمل بمرسوم أصدره ومنع بموجبه مواطني 7 دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة، وحذّر في "تغريدة" من أن النظام القضائي يعرض برفضه استئنافه أمن البلاد للخطر، وقال: "لا أصدق كيف يمكن لقاض أن يعرّض بلدنا لمثل هذا الخطر. إذا حصل شيء، فاللوم يقع عليه وعلى النظام القضائي. الناس يتدفقون. هذا مؤسف" وفق تعبيره.

في "التغريدة" يشير إلى القاضي الفدرالي James Robartالمقيم في ولاية سياتل، والذي علق يوم الجمعة الماضي العمل مؤقتاً بالمرسوم إلى حين النظر بشكوى ضده قدمها قبل أسبوع وزير العدل في ولاية واشنطن. أما في كلمة "يتدفقون" بكلامه في التغريدة التي تنشر "العربية.نت" صورة عنها أدناه، فيشير إلى عودة المسافرين من تلك الدول للدخول إلى أميركا بعد تعليق مرسومه، لذلك أسرع الأحد وأعطى أوامره لوزارة الأمن الداخلي بإخضاع الداخلين إلى "تفتيش دقيق للغاية" طبقا لما قال بحسابه @realDonaldTrump الذي يدير منه، كما من هاتف الصالون البيضاوي بالبيت الأبيض، شؤون أكبر دولة بالعالم.

في الحفل الذي استقبلته فيه حين وصوله إلى النادي فرقة من الفتيات الراقصات مرحاً، جلست في القاعة الرئيسية إلى جانبه عند الطاولة زوجته ميلانيا، كما كان ضيفه إلى يمينه Reince Priebus كبير موظفي البيت الأبيض وزوجته، مع ضيفين آخرين، يتابعون وصلة غنائية قدمتها المطربة الأميركية "ليدي غاغا" بين شوطي المباراة التي انتهت بتعادل فريقي New England Patriots وخصمه اللدود Atlanta Falcons وانتهت بالتعادل 28 لكل منهما، لتذهب للمرة الأولى بتاريخ السوبر بول إلى وقت إضافي انتهى بفوز الأول على "فالكونز" بحصيلة 34 الى 28 محققا فوزه الخامس بالدوري الأميركي في تاريخ مشاركته بالسوبر بول.

ومع أن ترمب توقع فوز "نيو انغلاند باتريوتس" لعلاقته بإدارييه ومتابعته منذ 2015 لبعض مبارياته، بحسب ما قرأت "العربية.نت" في موقع صحيفة Washington Examiner أمس الأحد، وبالتأكيد كان سعيدا بفوزه، إلا أنه بقي شارد الذهن وقليل الكلام، متجهما ينظر إلى اللاشيء، كما وكأن على وجهه قناعا من الشمع جعله بلا رونقه المعتاد، بل نقل التجهم إلى من حوله، طبقا للصورتين أدناه.

وفي حفل آخر حضره الرئيس الأميركي وزوجته، وهو سنوي أقامه الصليب الأحمر في منتجع Mar-a-Lago الذي يملكه ترمب في "ويست بالم بيتش" على الساحل الشرقي لولاية فلوريدا، ظهر أيضا بوجه متجهم وغاضب بوضوح، ومنزعجا بلا سبب، ونراه في عدد من الصور تنشرها "العربية.نت" أدناه، شاردا دائما وغاضبا، وكله بسبب تعليق مرسومه الشهير.

وكان الحفل هو مناسبة تظهر فيها "السيدة الأولى" مع زوجها الرئيس لأول مرة منذ 10 أيام تقريبا، وبعد أن أثارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تساؤلات حول دورها كسيدة أولى في البيت الأبيض، خصوصا حين تغيبت عن زيارته لقاعدة "دوفر" الجوية بولاية ديلاوير الأسبوع الماضي، وحلت مكانها إيفانكا، الابنة المقربة من الرئيس.