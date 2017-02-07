توقيف قسيس خبأ أفلاما إباحية للأطفال ومخدرات في الكنيسة

اعتقلت الشرطة في نيويورك قسيساً أميركياً في الـ51 من عمره، بعد أن تم تجريمه بحيازة مواد إباحية ومخدرات.

وعثرت الشرطة على مواد إباحية تتعلق بالأطفال، منها صور على جهاز حاسوبه الشخصي، بالإضافة إلى أقراص الألبرازولام المستخدمة لمقاومة القلق و12 غراماً من الكريستال ميث، وهو مخدر على شكل بودرة، وذلك في غرفة نوم القسيس ومكتبه بالكنسية.

واعتقل القسيس كريستوفر كينغ، بعد العثور على هذه المواد الإباحية والأدوية المذكورة، حيث عثر على 5 أشرطة إباحية في جهاز الكمبيوتر الشخصي له، تظهر سلوكا محرما مع أطفال صغار في سن عامين وثلاثة أعوام. وذلك بحسب ما ورد في شكوى جنائية ضده، وفق ما نشرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز".

ويعمل القسيس كينغ في الكنيسة الأسقفية أورشليم سانت جيمس في لونغ بيتش بنيويورك.

وقال مسؤولون في الشرطة بمقاطعة ناسو إنهم تلقوا معلومات سرية حول القسيس، ومن ثم حصلوا على مذكرة تفتيش قبل مداهمة منزله مساء يوم الجمعة الماضي.

وقالت صحيفة "ديلي ميل أونلاين" إن الأشرطة الإباحية تضم أطفالاً دون الـ12 يرتكبون الفاحشة، وبالإضافة إلى ذلك تم العثور على مخدر الكريستال في البيت والمكتب.

5 تهم موجهة للقسيس

ووجهت إلى القسيس 5 تهم تدور حول حيازة مواد إباحية تتعلق بالأطفال ومواد ممنوعة أو خاضعة للرقابة ومخدرات.

وقد ألقي القبض على الرجل في الكنسية، ومن ثم أطلق سراحه بعد أن دفع كفالة قدرها 100 ألف دولار يوم السبت.

وشنت الكنيسة هجوماً على الرجل ووصفته بأنه لا يملك "أدنى قدر من الأدب"، وفق ما ذكر أسقف بالكنسية لـ"ديلي نيوز".

وبحسب سيرة الرجل في موقع "لينكد إن"، فإن القسيس درس علم اللاهوت في جامعة أكسفورد وعمل كضابط للأبرشية مسؤولاً عن إدارة مكتب الشباب لأربع سنوات.