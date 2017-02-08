مرايا .. من يرد على أميركا؟

كل يوم مع إدارة الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترمب، هو يوم حافل بالقرارات الماسحة لتركة الآفل أوباما، داخلياً وخارجياً.

كل يوم، وترمب وفريقه ينقضون حجارة أوباما التي حجزت أميركا خلف أسوار الضعف والضعة والتردد، إلا فيما يخص الحماسة ضد مصالح العرب والدول المستقرة فيها، وما حماسات أوباما وفريقه لفوضى الربيع العربي، وتمكين جماعة الإخوان، رغم أنف العرب، من حكم العرب، ثم تمكين النظام الخميني المريض من ديار العرب، إلا نماذج من الاستثناءات الحماسية لأوباما.

حلقة جديدة من مرايا مع الزميل مشاري الذايدي تسلط الضوء على القرارات الجديدة للرئيس الأميركي ترمب.