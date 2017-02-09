شاهد.. لحظة اشتعال قناة تلفزيونية سودانية "على الهواء"!

تعرض مبنى قناة "النيل الأزرق" - وهي من أشهر القنوات الفضائية السودانية - لحريق أمس الأربعاء، وأظهر فيديو نادر اللحظة التي فوجئ فيها المذيع وضيفته وهما على الهواء، بتساقط شرارات من النار من السقف، وهي تكاد تخترق استوديو البث المباشر.

وكان البرنامج الصحي الصباحي، يتحدث عن علاج مرض "النقرس"، وفجأة يقول المذيع لضيفته "معليش.. سنواصل بعد الفاصل.. ونرجع ليكم"، فيما بدا الذهول عليه وعلى ضيفته، بعد أن شعرا بأن هناك شيئاً غريباً يحدث مع تساقط شرارات من سقف غرفة الاستوديو، ومع إشارة وصلته من المخرج وبقية العاملين.

ويقطع الفيديو من دون التكهن بما حدث بعدها، لكن الحريق أدى على الفور لوقف البث التلفزيوني للقناة عالية المشاهدة في السودان وللمغتربين خارج البلاد.

وشبّ الحريق حوالي العاشرة والنصف صباح الأربعاء، وبحسب تصريحات لإدارة القناة فإن النار أتت على أحد الاستوديوهات الرئيسية، فضلاً عن صالة التحرير بشكل كامل، فيما قدرت الخسائر بنحو 10 ملايين جنيه "حوالي 555 ألف دولار".

وذكر موقع "سودان تربيون" أن ظاهرة حرائق القنوات التلفزيونية تكررت بشكل لافت أخيرا، حيث شب حريق مماثل في استوديو الأخبار بقناة الشروق في مايو من العام الماضي، كما تسبب تماس كهربائي في إلغاء حلقة على الهواء بقناة "سودانية 24" خلال فبراير الحالي.

وأرجعت الحادثة التي وقعت في مبنى القناة بأم درمان إلى تماس كهربائي، بسبب انفجار مصباح إضاءة، أدى لاشتعال الحريق الذي استمر لأكثر من ساعة، حيث تم إخماده في ساعة ونصف.

وأظهر فيديو آخر نشر على اليوتيوب في حساب باسم "sudan videos" النيران وهي تنبعث من المبنى وتجمهر عدد من الناس في الموقع، وقد سمع أحدهم يخبر آخر بأن من بداخل المبنى قد يكون متضايقين أو يعانون، لكن لم تقع إصابات أو خسائر في الأرواح.