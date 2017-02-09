مادونا تتبنى طفلتين من مالاوي

نشرت نجمة البوب مادونا لأول مرة صورة لابنتين جديدتين لها عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، قائلة إنها أتمت عملية تبني ‭‭‭ ‬‬‬التوأمتين من مالاوي وإنها "مبتهجة للغاية" لتقديمهما إلى أسرتها.

وسمحت المحكمة العليا في مالاوي هذا الأسبوع لمادونا (58 عاما) بتبني التوأمتين.

ونشرت صورة على إنستغرام تظهر بها مع الطفلتين - اللتين كانت ترتديان فستانين متطابقين باللونين الأزرق والأبيض وكانت إحداهن ترتدي قبعة - وهن يسرن على ممر في منطقة ريفية.

وقالت المغنية: "أنا ممتنة للغاية لكل من ساعدوني في مالاوي على جعل هذا ممكنا، وأناشد الإعلام رجاء احترام خصوصيتنا خلال هذه الفترة الانتقالية".

ولم تتوافر أي تفاصيل بشأن اسمي الطفلتين أو عمرهما أو خلفيتهما.

وتبنت مادونا طفلين من مالاوي هما ديفيد باندا وميرسي جيمس في عامي 2006 و2009. ولدى النجمة طفلان آخران هما لورديس وروكو من علاقات سابقة.

ونفت مادونا تقارير عن أنها ترغب في التبني مرة أخرى بعد أن زارت مالاوي الشهر الماضي وقالت في ذلك الوقت إن زيارتها تتعلق بأعمالها الخيرية هناك.

وأسست مادونا منظمة لا تهدف للربح باسم (ريزينج مالاوي) في عام 2006 لتقديم الرعاية الصحية وبرامج التعليم خاصة للفتيات.