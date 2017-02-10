رئيس وزراء اليابان يلعب الغولف على نفقة ترمب

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيتكفل بنفقات زيارة رئيس الحكومة اليابانية شينزو آبي إلى منزله الفخم في مارالاغو في ولاية فلوريدا خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة.

وردا على سؤال حول من سيتكفل بنفقات هذه الزيارة التي سيقوم خلالها الاثنان بلعب الغولف، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي سيتكفل بذلك.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض طالبا عدم الكشف عن اسمه، إنها "هدية شخصية".

ويلتقي ترمب ضيفه الياباني ظهر الجمعة في البيت الأبيض ويعقدان معا مؤتمرا صحافيا قبل أن يطيرا إلى فلوريدا بعد الظهر.

وستتيح مباراة الغولف لهما البقاء معا لساعات عدة.

وكان ترمب قال قبل أيام "المهم في الغولف أنك تتمكن من معرفة الآخر بشكل أفضل مما لو كان التعارف على طاولة غداء".