بالصور.. هكذا نقلوا فتاة مصرية تزن نصف طن للهند

نجحت شركة مصر للطيران في نقل حالة مرضية يصل وزنها 500 كغم للعلاج بالهند على متن رحلة خاصة من مطار برج العرب إلى مومباي مباشرة.

وأقلعت الجمعة من مطار برج العرب بالإسكندرية رحلة خاصة متجهة إلى مطار مومباي بالهند لنقل الفتاة المصرية إيمان عبد العاطي التي يبلغ وزنها نصف طن للعلاج بالخارج.

وقال صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن هذه الرحلة تأتي في إطار توجيهات شريف فتحي وزير الطيران المدني الذي أولى اهتماماً كبيراً بشأن هذه الحالة وأوصى بتسيير رحلة شحن خاصة تقلع من الإسكندرية مباشرة مسقط رأس المريضة لتصل إلى مومباي بدلاً من اتباع خط سير الرحلة المجدولة وكما أنه يتعذر نقلها على متن رحلات الشركة العادية نظرا لعدم إمكانية دخولها من باب الطائرة لضخامة حجمها.

وقال مسلم إن شركة مصر للطيران للشحن الجوي كانت قد وفرت كافة إمكاناتها لنقل هذه الحالة الخاصة والتي يصل وزنها إلى 500 كيلوغرام، والتي تعد الأولى من نوعها في تاريخ النقل الجوي.

وأكد مسلم أن الشركة لا تتوانى أبدًا عن تقديم خدماتها ولا تدخر جهدًا في دعم مثل هذه الحالات المرضية والتي تقتضي عناية خاصة وتهيئة جو صحي مناسب وبيئة خاصة تلائم حالة المريضة خلال رحلة سفر طويلة."

من جانبه، أوضح الطيار باسم جوهر رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي أنه تم نقل المريضة من مقر سكنها بحي سموحة بالإسكندرية من خلال سيارة مجهزة بكافة الوسائل والخدمات التي تضمن سلامة وراحة المريضة إلى مطار برج العرب، وذلك نظراً لحساسية وخطورة حالتها الصحية، مضيفاً أن شركة الشحن الجوي قد أعدت لهذه الرحلة بشكل احترافي لم يسبق لأي شركة طيران أن قامت به من قبل حيث تم وضع الحالة على الطائرة من خلال رافعات تنقلها من السيارة إلى الطائرة والتي تم تجهيزها من الداخل بعجل لسهولة ومرونة دخول الفراش على متن الطائرة كما تم تثبيت هذا الفراش بمقابض في أرضية حتى نضمن عدم تعرض المريضة لأي حركة فجائية أثناء الرحلة.

وقال إنه تم تزويد الطائرة بكافة الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لحالتها طوال ساعات الرحلة إلى أن تصل إلى مطار مومباي بصحبة شقيقتها والأطباء المتابعين لحالتها بسلام في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت الهند.