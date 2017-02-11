لماذا هددت هذه الفنانة المصرية بالانتحار؟

قضت محكمة جنح مستأنف دار السلام في القاهرة، السبت، بقبول المعارضة الاستئنافية للفنانة، غادة إبراهيم، على حكم حبسها 3 سنوات في الاتهام الموجه لها بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، والقضاء مجدداً بتخفيف العقوبة لتصبح سنة واحدة.

وقال محامي الفنانة إنه سيتقدم باستشكال على الحكم بحبسها سنة، فيما انهارت غادة إبراهيم عقب صدور الحكم وهددت بالانتحار.

يُذكر أن محكمة جنح مستأنف دار السلام بالقاهرة كانت قد قضت في وقت سابق بقبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة أول درجة، والقاضي ببراءة الفنانة، غادة إبراهيم، وآخرين من الاتهام الموجه لها بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وقضت غيابيًّا لجميع المتهمين، عدا المتهمة غادة إبراهيم "حضور اعتباري"، بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، ووضعهم تحت المراقبة لمدة مماثلة، وتغريم المتهم الرابع، بالاشتراك مع المتهمة غادة إبراهيم، 300 جنيه، وإغلاق الشقتين.

وكانت نيابة دار السلام، قد استأنفت على براءة الفنانة غادة إبراهيم وآخرين في القضية المتهمين فيها بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب.