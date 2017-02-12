مئات الحيتان الجانحة في نيوزيلندا تطفو وتسبح من جديد

قالت سلطات الحفاظ على البيئة في نيوزيلندا إن 240 من الحيتان الطيارة التي جنحت الليلة الماضية على شاطئ ناء تمكنت من الطفو مجددا وتسبح في المياه، وذلك بعدما شهدت المنطقة قبل أيام قليلة جنوحاً لعدد أكبر من الحيتان.

وقال هيرب كريستوفرز، المتحدث باسم إدارة الحفاظ على البيئة: "كان لدينا 240 حوتا جانحا بعد ظهر أمس السبت، وكنا نخشى أن ينتهي بنا الحال بوجود 240 حوتا نافقا هذا الصباح.. لكنها أنقذت نفسها أو بعبارة أخرى جاء المد وتمكنت من الطفو والسباحة إلى البحر".

وهذه هي ثاني مجموعة كبيرة من الحيتان تجنح على الشاطئ في الأيام القليلة الماضية عند الخليج الذهبي على الطرف الشمالي الغربي من الجزيرة الجنوبية في واحدة من أسوأ حوادث الجنوح الجماعي في نيوزيلندا.

وكان أحد العاملين في مجال الحفاظ على البيئة رصد مساء الخميس نحو 400 حوت على الشاطئ. وقضى مئات المتطوعين أياما في سكب الماء على الحيتان الجانحة حتى تظل رطبة في انتظار مد مرتفع يعيدها إلى البحر مرة أخرى.

لكن معظم الحيتان في هذه المجموعة نفقت. وقال كريستوفرز إنه سيتعين على السلطات قريبا إزالة الجثث. وهذا الجنوح هو الأكبر في نيوزيلندا منذ عقود. ولم يعرف سبب الجنوح على وجه الدقة لكن جنوح الحيتان أمر غير شائع في الخليج الذهبي.

وقالت منظمة "بروجكت جوناه" المعنية بالبيئة البحرية إن المياه الضحلة الموحلة في الخليج الذهبي تربك الحيتان مما يجعلها عرضة للجنوح مع الجزر.

والحيتان الطيارة ليست عرضة لخطر الانقراض لكن لا توجد معلومات كثيرة عن عددها في مياه نيوزيلندا.