مرايا.. فتى البحرين هشام

اغتيال الضابط البحريني، الملازم أول هشام الحمادي، آخر شهر يناير الماضي، وهو آمن في استراحته بالبحرين، من قبل جماعة إرهابية خمينية، يذكرنا باغتيال الضابط السعودي اللواء ناصر العثمان، أيضا في مزرعته بالقصيم، بطريقة بشعة، من قبل إرهابي، هو ابن أخته، ومجرم آخر!

اغتيال هشام الحمادي، الضابط النشط، الخلوق، حدث هزَّ أهل البحرين ومعهم كل محب لدانة الخليج، كاره للخراب والإرهاب الذي تنفثه الجمهورية الخمينية على جزر البحرين.

حلقة جديدة من مرايا مع الزميل مشاري الذايدي، وحديث حول الإرهاب الذي يطال رجال الأمن في البحرين.