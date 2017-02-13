الشرطة تستعيد نسخة من ميدالية نوبل للسلام سرقت في الهند

عبّر الهندي، كايلاش ساتيارثي، الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2014 عن ارتياحه وامتنانه للشرطة بعد نجاحها في استعادة نسخة طبق الأصل من ميداليته كانت سرقت الأسبوع الماضي من منزله في العاصمة نيودلهي.

وأكّدت الشرطة أنها استعادت الميدالية وغيرها من المقتنيات التي سرقت من منزل ساتيارثي واعتقلت ثلاثة أشقاء يشتبه في تنفيذهم عملية السطو.

وقال نائب مفوض الشرطة في العاصمة الهندية لوكالة "رويترز" اليوم الاثنين إن الشهادة التي منحتها جائزة نوبل لساتيارثي ما زالت مفقودة، لكن فريق التحقيق يعتقد أنه سيستعيدها عما قريب.

وأضاف ساتيارثي في بيان يوم الأحد "لدي ثقة تامة في الحكومة والشرطة وشعب هذا البلد العظيم".

وشكر ساتيارثي شرطة المدينة على "الاسترجاع السريع والرائع" للمقتنيات المسروقة من منزله. وقال "لا شيء يمكن أن يعيق مهمتي في العمل من أجل أولادي".

وميدالية ساتيارثي الأصلية تعرض في متحف في قصر الرئيس الهندي براناب موكيرجي بعد أن قرر ساتيارثي إهداءها للأمة عام 2015.

وتوقف ساتيارثي (63 عاماً) عن ممارسة مهنته كمهندس كهرباء عام 1980 لتسليط الضوء على قضية عمل الأطفال.

وتشارك ساتيارثي جائزة نوبل للسلام عام 2014 مع الناشطة الباكستانية في مجال التعليم ملاله يوسفزي.