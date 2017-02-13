طلاب حقوق فلسطينيون يتبارون في "محاكمات صورية"

تنافست سبع جامعات فلسطينية في رام الله على المركز الأول في "مسابقة فيليب جيسوب للمحكمة الصورية، وفق القانون الدولي"، وذلك ضمن أكبر منافسة من نوعها في العالم.

وقام طلبة الحقوق الفلسطينيون بتقديم مرافعاتهم أمام لجنة من القضاة، لإبراز مهاراتهم في المرافعات الشفوية والتفكير النقدي والأبحاث والكتابة القانونية.

وفي هذا السياق، قال وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك لـ"العربية.نت" إن "هذه المسابقات تعزز سيادة القانون وتثري معرفة طلبة الحقوق في الجامعات الفلسطينية بتفاصيل القانون الدولي والمواثيق، التي وقعت عليها فلسطين واستغلال هذه المعرفة للدفاع عن فلسطين في المحافل الدولية، إضافةً إلى مقاضاة إسرائيل على ممارساتها في الأراضي الفلسطينية".

من جهته، وجّه القنصل الأميركي العام في القدس دونالد بلوم، والذي كان من ضمن لجنة التحكيم في الجلسة الختامية، كلامه للمتسابقين وقال: "أستطيع أن أتخيل الأماكن التي سوف تصلون إليها والأمور التي سوف تحققونها. سوف تساعدكم المهارات العملية التي اكتسبتموها خلال هذه المسابقة بالوصول إلى ما تصبون إليه".

وعلى مدار يومين، لعبت فرق الجامعات أدوار الضحية والمتهم وخضعت لاستجواب اللجنة في قضايا دولية مختلفة، ليشارك بعدها الفريق الفائز في واشنطن بالسباق مع أكثر من 600 فريق من جامعات عربية وأجنبية.

واحتدمت المنافسة في التصفيات بين جامعتي "بير زيت" و"النجاح" التي تأهلت لتمثيل فلسطين في واشنطن في نيسان/أبريل القادم للدفاع عن القضايا الفلسطينية المتصلة بالقانون الدولي في محاكمة صورية.