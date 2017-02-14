لماذا أجبر نجل فؤاد المهندس على استغلال مصانعه مجاناً؟

قررت النيابة العامة المصرية تحرير نماذج تشغيل ضد نجل الفنان فؤاد المهندس لتهربه من سداد نصف مليار جنيه مستحقات للدولة.

ويترتب على قرار النيابة العامة، استغلال مصانع نجل الفنان المصري الراحل بمحتوياتها مجانا لحين تسديده المستحقات الملزم بدفعها للدولة.

وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على محمد فؤاد نجل الفنان الراحل، لاتهامه بالاستيلاء على المال العام حيث وردت معلومات لأجهزة الأمن تفيد بتواجد رجل الأعمال الهارب البالغ من العمر 56 سنة بمنطقة عابدين.

وتبين أن نجل المهندس هارب من أحكام قضائية بسجنه بـ7 سنوات في قضايا مالية كما تبين تورطه في الاستيلاء على مال عام وإضرار عمدي بقيمة نصف مليار جنيه.