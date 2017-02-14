بالفيديو.. هكذا احتفلوا بـ"الفلنتاين" على جزيرة الحب!

يختلف الاحتفال بعيد الحب من شخص لآخر، ولكل طريقته في إبداء مشاعره للمحبوب في هذا اليوم، بإهداء الورد الأحمر أو الشوكولاتة أو غير ذلك من الهدايا واللفتات المادية أو المعنوية، أما هؤلاء المظليون فلم يجنحوا في احتفالهم عن هوايتهم.

فقد احتفل ثلاثة من ممارسي رياضة سكاي دايفنغ بعيد الحب بأدائهم قفزة حُرة (سكاي دايفنغ) على جزيرة في كرواتيا على شكل قلب.

وسافر الثلاثة، وهم: آمي تشميليكي وماركو فورست وماركو والتنسبيل إلى وسط كرواتيا حتى يتمكنوا من القفز من الجو على جزيرة جاليسنجاك، المعروفة باسم جزيرة الحب بسبب شكلها.

ولم يكن أمامهم فُسحة طويلة من الزمن لأداء قفزتهم، بسبب التقلب السريع للأحوال الجوية.

وقال مالك الجزيرة إنه كثيراً ما يتلقى طلبات للمقبلين على الزواج لقضاء وقت ممتع في الجزيرة العامرة بأشجار الزيتون.

وتقع جزيرة الحب جغرافياً في مياه البحر الأدرياتيكي، وتحديداً بين مدينة تورانج جزيرة باسمان، ونالت الكثير من الاهتمام بعد تقديمها في برنامج غوغل إيرث في عام 2009.

وتمتاز هذه الجزيرة بشكلها الذي يأخذ شكل القلب، وبمناخها الجيد، وطبيعتها الجميلة، وبهدوئها الساحر، وبضمها قمتين جبليتين، حيث يبلغ ارتفاع القمة العليا فوق مستوى سطح البحر 36 متراً.