صورة القاتل التركي تفوز بجائزة "صورة العام"

فازت الصورة التي التقطت لحظة قيام شرطي تركي بإطلاق النار وقتل السفير الروسي خلال افتتاح معرض للصور الروسية في أنقرة، بجائزة أفضل صورة على مستوى العالم في جائزة "وورلد برس فوتو".

وأثنى أعضاء لجنة التحكم على شجاعة مصور وكالة "أسوشيتد برس" برهان أوزبيليشسي، الذي التقط صورة للشرطي التركي مولود مراد الطنطاش (22 عاماً) وهو يطلق الرصاص على السفير، أندريه كارلوف، أثناء إلقائه كلمة في معرض للصور في أنقرة.

ويظهر الطنطاش مرتدياً بدلة رسمية، وهو يصرخ ويشهر مسدسه رافعاً إصبعه وفوهة مسدسه إلى الأعلى، بينما يرتمي السفير على الأرض مضرجاً بالدماء، وقد أصاب الطنطاش 3 أشخاص قبل أن يُقتل على أيدي الجنود الأتراك.

وشارك في مسابقة هذا العام أكثر من 80400 صورة قدمها 5034 مصوراً من 125 بلداً.

وقالت مارس كالفيرتي من لجنة التحكيم إن "القرار كان صعباً للغاية، إلا أننا في نهاية المطاف شعرنا بأن هذه الصورة، هي صورة العام بسبب المشاعر المتفجرة التي تنتاب المرء لدى رؤيتها، إذ إنها تعبر عن حقيقة الكراهية السائدة في زمننا".