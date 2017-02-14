في عيد الحب.. هكذا احتفل عمرو دياب وهند صبري وأصالة!

الكل يحتفل بعيد الحب على طريقته الخاصة، البعض تلقى الهدايا والبعض الآخر اختار التعبير عن احتفاله بتوجيه رسالة إلى من يحب.

وهكذا اختلفت طرق احتفال النجوم بعيد الحب، بعدما اختارت هند صبري أن تقتبس مشهداً لها من فيلم "أحلى الأوقات" الذي شاركت حنان ترك ومنة شلبي بطولته، وقدمت فيه شخصية "يسرية"، حيث اختارت هند صبري المشهد الأشهر الذي تعلق به الجمهور، والذي تقول فيه عبارتها الأشهر "عايزة ورد يا إبراهيم".

هند صبري التي نشرت الصورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، علقت عليها قائلة "ربنا ما يقطع لنا عادة"، لترد أصالة على تغريدتها قائلة "وأنا كمان بدي ورد يا تيتو" وذلك في إشارة إلى زوجها المخرج طارق العريان.

محمد حماقي احتفل بهذه المناسبة من خلال صورة تجمعه بزوجته نشرها عبر حسابه على "تويتر" وعلق عليها قائلا "Love Happens".

الفنانة راندا البحيري اختارت أن تحتفل بعيد الحب بطريقة أخرى، من خلال رسالة كتبتها لعمرو دياب ونشرتها عبر حسابها على "انستغرام"، حيث أكدت أن هناك مطربين وهناك عمرو دياب، مشيرة إلى كونها لم تجد شخصا أهم من عمرو دياب من أجل تهنئته بهذه المناسبة.

وأوضحت راندا البحيري أسباب اختيارها لعمرو دياب، كونها عاشت شبابها على أنغام أغنياته وأنه هو من جعل الجميع يرغب في الحب، كما أنه يحافظ على مظهره ونفسه من أجل جمهوره.

عمرو دياب هو الآخر احتفل مع جمهوره بعيد الحب، من خلال طرح كليب أغنية "معاك قلبي" الذي ظل الجمهور ينتظره لأشهر، ولكنه فضل أن تكون هذه المناسبة هي المخصصة للاحتفال بالكليب الذي تولى إخراجه هادي الباجوري، وهو نفس ما قام به صابر الرباعي الذي طرح أغنية "ملكت الكون" يوم الثلاثاء بمناسبة عيد الحب.

أما هالة صدقي فتلقت الهدايا من فريق عملها في عيد الحب، وهو ما قامت بنشره عبر حسابها على "فيسبوك"، حيث ظهر العديد من الهدايا التي تلقتها، والتي علقت عليها بكونها من أحلى الهدايا، وأنها حتى لو كانت بسيطة فالأهم هو قيمتها الكبيرة لديها.