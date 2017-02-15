"MBC مصر" تحتفل بنجاح الموسم الثاني من "مسرح مصر"

احتفلت شبكة قنوات "MBC مصر" بنجاح عروض الموسم الثاني من "مسرح مصر" الذي يقدمه أشرف عبدالباقي وفرقته المسرحية، ويعرض مساء الجمعة عبر شاشة القناة.

وعقب انتهاء العرض الأخير من الموسم الثاني أقيم الاحتفال على خشبة المسرح، بحضور إدارة القناة والمنتج صادق الصباح إلى جوار أعضاء الفرقة المسرحية والجمهور الحاضر للعرض الأخير.

الجميع شارك في تقطيع التورتة الخاصة بالاحتفال، والتي حملت شعار "مسرح مصر" إلى جوار شعار شبكة قنوات "MBC مصر"، وعبر أشرف عبدالباقي عن سعادته باستمرار نجاح العروض من موسم لموسم، مؤكداً أن جميع أعضاء الفرقة بذلوا جهدا كبيرا في إعداد وتقديم العروض.

أشرف عبد الباقي وجه الشكر لشبكة قنوات "MBC مصر" لتقديمها العروض في أفضل صورة تلفزيونية، معتبرا أن تقديم المسرحيات عبر الشاشة الأكثر مشاهدة أتاح الفرصة لقطاعات مختلفة من أجل الاستمتاع بالعروض، مؤكدا أن عروض الموسم الثالث ستنطلق عبر شبكة "MBC مصر".

وفيما يخص الموسم الثالث من العروض فقد أكد المنتج صادق الصباح أنه ينطلق مع عيد الفطر المقبل على خشبة المسرح بمشاركة جميع الأبطال، على أن يعرض حصريا عبر شبكة "MBC مصر"، معتبراً أن العروض أصبحت تمثل حالة من البهجة الأسبوعية للجمهور المصري والعربي.

محمد عبد المتعال مدير عام شبكة قنوات "MBC مصر" أكد أن عروض الموسم الثاني ستنتهي على المسرح فقط، وسيتواصل عرضها أسبوعيا عبر الشاشة مساء الجمعة، معربا عن سعادته باستمرار التعاون مع أشرف عبد الباقي وباقي أعضاء الفرقة.

مؤلف العروض ومخرجها نادر صلاح الدين أكد على هامش الاحتفالية أن نجاح التجربة يرسخ لميلاد تجربة فنية مختلفة تساهم في عودة الجمهور إلى المسرح، مشيرا إلى أن التجربة بها نسبة مغامرة تتمثل في إسناد المسرحيات إلى وجوه شابة، والذين أثبتوا مع الوقت نجاحهم وكذلك دعم أشرف عبد الباقي لهم.