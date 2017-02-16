ماليزيا تعتقل شخصا ثالثا في قضية مقتل شقيق كيم يونغ أون

أعلن مسؤول في الشرطة الماليزية، اليوم الخميس، أن بلاده اعتقلت مشتبها به ثالثا على صلة بحادث قتل كيم يونغ-نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية.

وقال أبو سماح مات، قائد شرطة سيلانجور لرويترز: "إنه اعتقل لتيسير التحقيقات، لأنه صديق المشتبه بها الثانية". وكان يشير إلى امرأة اعتقلت صباح اليوم وكانت تحمل جواز سفر إندونيسيا.

وكانت الشرطة الماليزية أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، توقيف امرأة ثانية يشتبه بضلوعها في عملية اغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-اون الثلاثاء في كولالمبور.

وكانت الشرطة أوقفت، الأربعاء، امرأة أولى تحمل جواز سفر فيتناميا في مطار كوالالمبور الدولي حيث قتل كيم جونغ نام بعدما هاجمته امرأتان أفيد بأنهما رشقتاه بسائل على وجهه في قاعة المغادرة.

وأكد قائد الشرطة الماليزية الجنرال خالد أبو بكر اعتقال مشتبه بها ثانية لوكالة برناما الوطنية، بعد عملية الاغتيال التي تظهر بحسب سيول "وحشية وغير إنسانية" نظام بيونغ يانغ.

وستمثل المشتبه بها الأولى دوان ثي هوونغ البالغة من العمر 28 عاما صباح الخميس أمام محكمة في العاصمة الماليزية.

وقال مسؤولون في الاستخبارات الكورية الجنوبية إن كيم قتل بالسم بأيدي عناصر من كوريا الشمالية في مطار العاصمة الماليزية، فيما كان يستعد للتوجه إلى ماكاو حيث يعيش في المنفى منذ سنوات.

كما أظهرت صور التقطتها كاميرات المراقبة في المطار وعرضها الإعلام الماليزي امرأة آسيوية ترتدي قميصا كتبت على مقدمته 3 أحرف بالإنجليزية.

وقال مسؤول في الشرطة الماليزية يدعى تان سري نور رشيد إبراهيم لوكالة برناما إنه من المقرر القيام بعدد من الاعتقالات خلال النهار.