مطاعم أميركية تحتج على "حظر السفر".. بطريقتها

قررت مطاعم عديدة في واشنطن، بينها مطاعم فاخرة، إغلاق أبوابها الخميس أو إبطاء حركة العمل فيها، في تحرك يجري تحت شعار "يوم بدون مهاجرين" احتجاجاً على سياسة الرئيس دونالد ترمب المناهضة للهجرة.

وفي الدعوة إلى هذا الإضراب قال الداعون إلى التحرك في بطاقة دعوة تناقلوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "مهاجرون غير شرعيين، مقيمون، مواطنون، مهاجرون من العالم أجمع. لنتحد جميعاً".

وأضافت الدعوة "سيدي الرئيس، من دوننا ومن دون دعمنا يصبح هذا البلد مشلولاً".

وأطلقت المبادرة لهذا التحرك في نهاية الأسبوع الماضي من دون أن تكون خلفها جهة منظمة مركزية ومن دون أن يعيرها كثيرون أهمية كبيرة في البداية، ولكنها ما لبثت أن كبرت وزادت أهميتها مع إعلان مطاعم شهيرة تلبيتها الدعوة والتزامها الإضراب.

وقررت مطاعم أخرى في نيويورك وفيلادلفيا الانضمام إلى هذا التحرك الاحتجاجي.

ويقدر عدد المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة بنحو 11 مليون نسمة. وبحسب إحصائية أعدها معهد بيو للأبحاث للعام 2014 فإن 9% من العاملين في قطاع الفنادق والمطاعم كانوا من المهاجرين غير الشرعيين.