المغرب يضبط لوحة عمرها 400 عام سرقت من إيطاليا

عثر في المغرب على لوحة تعود إلى جوفاني فرانشسكو باربييري (غرشينو)، أحد أعلام الرسم في القرن السابع عشر، سرقت من إيطاليا في العام 2014، بحسب ما أعلنت النيابة العامة في مودينا في الشمال الإيطالي.

وقالت النيابة العامة في بيان: "مساء الثلاثاء أبلغتنا السلطات المغربية عبر الإنتربول أنها ضبطت مع 3 من مواطنيها لوحة كبيرة يمكن أن تكون مسروقة من إيطاليا".

وكان الأشخاص الثلاثة يحاولون بيع اللوحة بسعر 940 ألف يورو لثري مغربي في الدار البيضاء، ولما أدرك قيمة اللوحة أبلغ الشرطة فأوقفتهم.

وتبين بعد إخضاع اللوحة لفحص وحدة متخصصة في حماية التراث الثقافي أنها لوحة "العذراء والقديس يوحنا الإنجيلي والقديس غريغوريوس العجائبي"، وقد رسمها غرشينو في العام 1639، بحسب النيابة العامة.

واللوحة بطول مترين و93 سنتيمتراً وعرض متر و84 سنتيمتراً، وقد سرقت في أغسطس/آب من العام 2014 من إحدى كنائس مودينا.

وتعد هذه اللوحة من أهم أعمال غرشينو، ويقدر الخبراء ثمنها بما بين 5 ملايين يورو و6 ملايين.