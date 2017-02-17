رئيس الوزراء الكندي الوسيم يأسر قلوبهن!

يواصل #رئيس_الوزراء_الكندي الشاب، جاستن #ترودو ، حصد إعجاب النساء أينما حل بوسامته وحضوره وابتسامته الساحرة.

واليوم الجمعة التقى ترودو المستشارة الألمانية، أنجيلا #ميركل ، خلال زيارته التي تستمر يوماً واحداً لألمانيا. ورصدت الصحافة العالمية ترحيباً حاراً من ميركل بالسياسي الوسيم، و"استقبالاً بالأحضان وعيوناً مغلقة"، فضلاً عما وصفته تقارير بـ"نظرات إعجاب" كانت تطل من عيني ميركل صوب نظيرها الكندي خلال اجتماعاتهما، والعشاء الخاص الذي جمعهما في أحد الفنادق الفاخرة.

وقبل أن يتوجّه إلى أوروبا، وخلال زيارته للولايات المتحدة واجتماعه مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأسبوع الحالي، تناقلت شبكة الإنترنت بكثافة صورة الجميلة إيفانكا ترمب، ابنه الرئيس، وهي تحدق في الضيف الوسيم من خلفه بنظرة اعتبرتها مواقع التواصل الاجتماعي "غير بريئة".

وعلى وقع صورة إيفانكا، استرجع مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة دوقة كامبريج كيت ميدلتون وهي ترمق ترودو بنظرة إعجاب واضحة مرفقة بابتسامة في حضور زوجها الأمير ويليام، وذلك في سبتمبر/أيلول الماضي.

ولم تضيع الصحافة البريطانية المثيرة وقتاً في نشر هذه الصورة على مساحة كبيرة وتأنيب الأميرة علناً على هذه النظرة.

وفي وقت سابق أيضاً، ضبطت الكاميرات الممثلة إيما واتسون وهي ترمق ترودو من جانبه بنظرة ذات مغزى.

وترودو من مواليد 25 ديسمبر/كانون الأول عام 1971، وانتخب زعيماً للحزب الليبرالي الكندي، وعقب فوز الأخير بأغلبية ساحقة في الانتخابات الفيدرالية يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول عام 2015، أصبح ترودو رئيس وزراء البلاد وأدى اليمين الدستورية يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015.

ورئيس الوزراء الكندي الوسيم متزوج من صوفي غريغوار منذ 28 مايو/أيار عام 2005، ولديهما 3 أطفال: ولدان وبنت.