شاهد أخطر "سيلفي" لروسية متدلية من برج في دبي!

يبدو أن جنون الـ"سيلفي" وصل إلى درجة كبيرة يصعب في بعض الأحيان تفسيرها. فقد أقدمت عارضة الأزياء الروسية، #فيكي_أودنتكوفا ، على التقاط صور "سيلفي" في أوضاع خطيرة جداً عرضت حياتها لخطر جسيم، حيث إنها كان من الممكن أن تسقط من ارتفاع تجاوز الـ300 متر.

فقد قامت فيكي، بالتعاون مع مساعديها، بالتسلل إلى برج "كيان"، في منطقة #المارينا في دبي، بطريقة غير شرعية، ومن دون أي موافقة رسمية من المسؤولين عن البرج، فقامت بالتدلي خارج سياج الحماية الموضوع أعلى البرج من دون أي قيود أو وسائل تضمن سلامتها وحمايتها، وذلك لالتقاط الصور والفيديوهات الدعائية.

والعارضة فيكتوريا، البالغة من العمر 23 عاماً، اعتمدت في مغامرتها "المجنونة" فقط على الإمساك بإحكام بيد أحد مساعديها، بينما ظهرت من أسفلها مارينا #دبي.

ونقلت صحيفة "مترو" البريطانية عن فيكي قولها إنها لا تصدق أنها فعلت ذلك، مضيفة: "كل مرة أشاهد الفيديو يتعرق كفاي".

ونشرت فيكي الفيديو على حسابها في "انستغرام" ليشاهده متابعوها، الذين يتجاوزون الـ3 ملايين متابع. وانتشر مقطع الفيديو انتشاراً "فيروسياً"، إلا أن الكثيرين من معجبيها انتقدوا مغامرتها المجنونة التي أقدمت عليها من دون أي إجراءات تأمين، حيث إنها كان من الممكن أن تفقد حياتها.

وحتى عام 2013، كان #برج_كيان يعتبر أطول برج سكني في العالم، يحتوي على 90-درجة من الدوران، وذلك قبل بناء برج "شنغهاي".

من جانبها، أعربت مجموعة "كيان" الرائدة في مجال التطوير العقاري في الشرق الأوسط، عن إدانتها الشديدة لما أقدمت عليه العارضة الروسية بالتعاون مع مساعديها من دون موافقة رسمية من المجموعة، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان" الإماراتية، اليوم الجمعة.

وقالت رئيسة قسم التسويق في مجموعة "كيان" جيزيل ضاهر: "أودنتكوفا قامت باستخدام برج كيان من دون الحصول على موافقة أو إذن من إدارة المجموعة، الأمر الذي لا يتماشى بأي حال من الأحوال مع التزامات كيان تجاه دعم الفن والإبداع وروح الإنسان بالدرجة الأولى."

وأشارت ضاهر إلى أن برج "كيان" يحتضن بشكل دوري فعاليات رياضية توصف بالخطرة، إلا أنها شددت على أنه "في كل الفعاليات التي استضفناها كان هناك مستوى عال من الأمان، وكانت الأجهزة الأمنية والطوارئ متواجدة في الموقع.. فنحن نمتلك سياسة دقيقة وطريقة معينة.

في اختيار الفنيين الحاصلين على مهارات محترفة في مجالهم، وخاصة بهذه الفعاليات التي تتضمن نسبة خطورة عالية قد تهدد حياة الأفراد. ومن أبرز تدابير وإجراءات السلامة الوقائية، إجراء مراجعة شاملة لمختلف هذه التدابير والوسائل المساندة للتأكد من عملها قبل الموافقة على تنفيذ الفعالية".

وأشارت ضاهر إلى "أن عارضة الأزياء تمكنت بالتعاون مع مساعديها من الصعود إلى أعلى برج كيان عن طريق اختراق الحرس والأمن، لتنفيذ فعلتهم غير المسؤولة، وهو أمر لا يمكن التغاضي عنه بأي حال من الأحوال، وعليه نحن الآن بصدد مراجعة الإجراءات والتعزيزات الأمنية للبرج لفهم وتصحيح الخطأ الذي وقعنا ضحية له، وبغية تفادي احتمالية تكرار هذا النوع من الأفعال المتهورة مستقبلاً".

واختتمت ضاهر حديثها بالتأكيد على أن مجموعة كيان بدأت باتخاذ خطوات قانونية ضد هذه الفعلة المرفوضة، مشيرة إلى أن المساءلة القانونية سوف تشمل جميع من تورط في هذا الخرق.