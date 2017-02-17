شاهد.. عجل بحري يحسم معركة بين أخطبوط وسلطعون

التقط اثنان من هواة الغوص مشهد قتال حاول خلاله أخطبوط أحمر مطاردة فريسة من #السلطعون السباح، وأثناء المطاردة حدثت المفاجأة وتدخل كائن مفترس من خارج دائرة الصراع ليلتهم #الأخطبوط في لحظة.

وسُجل هذا الفيديو بزاويتين مختلفتين في ذات الوقت ليلا بأعماق ساحل سان كارلوس في مونتيري بولاية #كاليفورنيا الأميركية، في منطقة تعرف باسم "كاسر الأمواج".

وخلال المطاردة المحتدمة، وفي هجوم غير متوقع، تدخل أحد عجول البحر، وطل برأسه ووضع نقطة النهاية للصراع بالانقضاض على الأخطبوط الشرس، الذي كان يبحث عن وليمة، وتحول في لحظة إلى وجبة شهية.

وتتبع عجول البحر عادة الغواصين ليلا في أعماق البحار لاصطياد فرائسها على أنوار كشافاتهم.

وبث الغواصان مقطع الفيديو الجمعة على موقع liveleak.