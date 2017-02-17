غزالان يثيران زوبعة في أروقة الأمم المتحدة

أثارت صورة لغزالين جدلاً داخل أروقة الأمم المتحدة، خلال معرض إسرائيلي للصور.

وكانت إحدى هذه الصور لغزالين، وفق ما ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية، تم تصويرهما من قبل سلطة الطبيعة الإسرائيلية في منطقة الأغوار المحتلة، الأمر الذي جعل الأمم المتحدة تطلب من الوفد الإسرائيلي إزالة هذه الصورة "كونها أتت من مناطق محتلة شرقي الخط الأخضر".

ويستمر المعرض الإسرائيلي داخل قاعات الأمم المتحدة لمدة أسبوعين، لكن الأمم المتحدة توجهت للسفير الإسرائيلي بالمنظمة الأممية وطلبت منه عدم عرض صورة الغزالين "المختلف عليها". ولم تتمكن "العربية.نت" من العثور على صورة للغزالين محل الجدل.

وكتب موظفون في المنظمة الأممية يافطة قرب قاعة المعرض جاء فيها أن "محتويات هذا المعرض مسؤولية القائمين عليه"، فيما اعتبر سفير إسرائيل أن إزالة الصورة "اشمئزاز وسخافة" من قبل الأمم المتحدة، على حد تعبيره.