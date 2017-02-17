ضريبة على السيارات قبل موديل 2006.. والسبب

أعلن رئيس بلدية لندن صديق خان الجمعة فرض ضريبة جديدة اعتباراً من تشرين الأول/أكتوبر 2017 قدرها عشرة جنيهات استرلينية (12,4 دولار) على السيارات التي يعود تاريخ صنعها إلى ما قبل العام 2006 ويرغب أصحابها بالسير بها في لندن.

وقال صديق خان للصحافيين "في كل سنة، يموت أكثر من تسعة آلاف من سكان #لندن بسبب تلوث الهواء، لم يعد السكوت عن هذا الأمر خياراً لنا".

وستضاف هذه الضريبة إلى رسوم الازدحام، وهي 14,3 دولار ينبغي على كل سائق سيارة دفعها في حال أراد القيادة في وسط العاصمة بين السابعة صباحاً والسادسة مساء بين يومي الاثنين والجمعة من كل أسبوع.

وأطلق على الضريبة الجديدة اسم "تي تشارج"، وستسري على كل السيارات التي لا تراعي المعايير #الأوروبية في التلوث، خصوصاً السيارات التي تعود إلى ما قبل العام 2006.

والأربعاء، حذرت المفوضية الأوروبية خمسة بلدان من بينها بريطانيا بمقاضاتها أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، في حال لم تتخذ سريعاً خطوات للحد من تلوث الهواء.

وتم إطلاق هذا "التحذير الأخير" الذي يشمل أيضاً فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا، لأن هذه البلدان "لم تقم بأي خطوة للحد من المخالفات المتكررة في شأن الحدود القصوى على صعيد تلوث #الغلاف_الجوي المحددة بالنسبة لثاني أكسيد النيتروجين".

وهذه المادة المسببة للتلوث مصدرها بشكل رئيسي حركة المرور، وانبعاثاتها خطيرة على الصحة.

وتسجل أكثر من 400 ألف حالة وفاة مبكرة سنوياً في #الاتحاد_الأوروبي بسبب تلوث الهواء المسؤول عن أمراض تنفسية وقلبية وعائية وفق المفوضية الأوروبية.