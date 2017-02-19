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شاهد أنجلينا جولي وأطفالها الستة بأول ظهور رسمي

المصدر: دبي - العربية.نت
جولي وأطفالها في كمبوديا
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ظهرت النجمة إنجلينا جولي وأطفالها الستة لأول مرة منذ انفصالها عن زوجها الممثل النجم براد بيت وذلك في مدينة سيم ريب في كمبوديا.

وجاء الظهور الرسمي، السبت، في العرض الأول لفيلمها الجديد First They Killed My Father، الذي كتبته وأنتجته وأخرجته في كمبوديا.

وظهرت جولي وأطفالها الستة في حالة متألقة والابتسامة العريضة على وجوههم. والأطفال هم: مادوكس، 15 عاماً، وباكس، 13 عاماً، وزهرة، 12 عاماً، وشيلوه 10 أعوام، والتوأم نوكس وفيفيان، 8 أعوام.

جولي وأطفالها أثناء حضور عرض فيلمها الجديد جولي وأطفالها أثناء حضور عرض فيلمها الجديد

وتبنت جولي مادوكس من كمبوديا وباكس من فيتنام وزهرة من إثيوبيا، ورزقت من بيت بالثلاثة الآخرين.

انجلينا جولي انجلينا جولي
انجلينا جولي تؤدي التحية لملك كمبوديا نورودوم سيهاموني انجلينا جولي تؤدي التحية لملك كمبوديا نورودوم سيهاموني

ويحكي الفيلم قصة طفل محارب في كمبوديا خلال السبعينيات، أثناء عمليات الإبادة الجماعية التي ارتكبها الخمير الحمر.

جولي وبيت انفصلا في سبتمبر الماضي جولي وبيت انفصلا في سبتمبر الماضي

وتعشق جولي كمبوديا منذ صورت هناك فيلمها "توم رايدر" عام 2000. وبعد عامين من ذلك التاريخ، تبنت الطفل الكمبودي، مادوكس.

وانفصلت النجمة عن زوجها بيت في سبتمبر/أيلول الماضي، ولا تزال المعركة القضائية بين الاثنين دائرة حول حضانة الأطفال. وتطالب الممثلة بحضانة منفردة، وهو ما يرفضه بيت.

كلمات دالّة

#انجلينا جولي, #برايد بيت, #كمبوديا

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