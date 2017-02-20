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أنجلينا جولي تغالب دموعها وتتحدث عن براد بيت

المصدر: دبي - العربية.نت
جولي تحدثت لأول مرة عن تجربة انفصالها
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بدت النجمة الأميركية #أنجلينا_جولي غاية في التأثر وهي تتحدث لأول مرة عن تجربة انفصالها عن زوجها النجم الأميركي #براد_بيت.

وفي حديث خاص مع هيئة الإذاعة البريطانية BBC، قالت جولي ردا على سؤال حول تجربة الانفصال وحياتها الخاصة: "لا أريد الحديث كثيرا عن هذا الأمر، لقد كان وقتا صعبا. نحن عائلة، وسنظل دائما عائلة"، فيما يكشف عزمها على الوصول إلى تسوية مع بيت.

بدت متأثرة وغالبت دموعها بدت متأثرة وغالبت دموعها

ورفعت النجمة دعوى انفصال عن زوجها في سبتمبر/أيلول الماضي، وتخوض معه صراعا قضائيا حول حضانة أطفالها الستة والتي تطالب بها منفردة.

بيت وجولي قبل الانفصال بيت وجولي قبل الانفصال

وجولي حاليا في #كمبوديا مع أطفالها، لحضور العرض الافتتاحي لفيلمها الجديد First They Killed My Father، الذي كتبته وأنتجته وأخرجته في كمبوديا.

جولي بدت متألقة مع أطفالها الستة في كمبوديا جولي بدت متألقة مع أطفالها الستة في كمبوديا

وظهرت جولي وأطفالها الستة في حالة متألقة والابتسامة العريضة على وجوههم. والأطفال هم: مادوكس، 15 عاماً، وباكس، 13 عاماً، وزهرة، 12 عاماً، وشيلوه 10 أعوام، والتوأم نوكس وفيفيان، 8 أعوام.

كلمات دالّة

#أنجلينا جولي, #براد بيت, #كمبوديا

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