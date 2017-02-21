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أوضح فيديو لعملية اغتيال شقيق زعيم كوريا الشمالية

المصدر: دبي – العربية.نت
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نشر على موقع #يوتيوب مقطع فيديو قد يكون الأوضح حتى الآن عن عملية اغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية.

وتعرض "العربية.نت" فيديو، نقلاً عن قناة يوتيوبية، لاغتيال #كيم_جونغ_نام الأخ غير الشقيق لكيم جونغ أون، في مطار كوالالمبور الدولي في ماليزيا.

أما آخر تطورات القضية التي أثارت الكثير من الجدل، فكان على لسان سفير كوريا الشمالية لدى ماليزيا، الاثنين، حيث قال إن تحقيق الشرطة في عملية القتل التي وقعت الأسبوع الماضي في #مطار_كوالالمبور الدولي لا يمكن الوثوق به.

وأصرّ السفير على أن الضحية ليس كيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية.

كلمات دالّة

#يوتيوب, #مطار كوالالمبور, #كيم جونغ نام

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