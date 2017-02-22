أميركا.. ارتفاع جائزة يانصيب باوربول لـ403 ملايين دولار

ارتفعت قيمة جائزة يانصيب باوربول الأميركية الكبرى إلى 403 ملايين دولار قبل موعد #السحب المقرر اليوم الأربعاء، لتصبح عاشر أكبر #جائزة في تاريخ المسابقة.

من المقرر إجراء السحب الساعة 10:59 مساء اليوم بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0359 بتوقيت غرينتش يوم الخميس). وسيحصل #صاحب البطاقة الرابحة على مبلغ 403 ملايين دولار، إذا ما قبل تسلمها على دفعات على مدى 29 عاماً أو يمكنه أن يختار الحصول على مبلغ 243.9 مليون دولار دفعة واحدة قبل خصم الضرائب الاتحادية.

وكانت #الجائزة_الكبرى قد قفزت إلى مبلغ قياسي وصل إلى 1.6 مليار #دولار في يناير/كانون الثاني 2016 عندما بيعت ثلاث بطاقات رابحة في فلوريدا وكاليفورنيا وتنيسي. ولم تتجاوز #المسابقة ويانصيب آخر كبير في #الولايات المتحدة يعرف باسم ميجا مليونز مبلغ 400 مليون دولار إلا في مرات قليلة.

وتباع بطاقات #يانصيب باوربول في 44 ولاية أميركية، وفي مقاطعة كولومبيا وبويرتوريكو وجزر فيرجين الأميركية. ويبلغ سعر البطاقة الواحدة دولارين ويمكن للمشاركين اختيار أرقام بطاقتهم أو جعل الكمبيوتر يختار لهم أرقاماً عشوائية.

ويخصص نصف مبيعات المسابقة فقط للجوائز فيما تحصل #حكومات الولايات على نسبة 40 بالمئة لإنفاقها على #أغراض كالتعليم، ويحصل باعة التجزئة الذين يبيعون #البطاقات على عشرة بالمئة.