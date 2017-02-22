التحقيق مع حارس مرمى لالتهامه شطيرة

قرر كل من لجنة المراهنات الإنجليزية والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، فتح تحقيق مع #حارس_مرمى نادي #سوتون_يونايتد الإنجليزي، #وين_شو ، بعدما اعترف الأخير أن الشطيرة التي قام بالتهامها في لقطة شهيرة خلال مباراة فريقه، التي انتهت بهزيمته أمام ضيفه العملاق #أرسنال بهدفين نظيفين، الاثنين الماضي، في دور الثمانية من كأس إنجلترا لم يكن من باب الدعابة فقط.

وعلى ما يبدو فإن شو، البالغ من العمر 45 عاماً، قرر تناول وجبة العشاء، بعدما تأكد أنه لن يشارك في المباراة عقب إجراء مدرب فريقه التبديلات الثلاثة خلال المباراة، فقرر أن يتناول شطيرته.

ورداً على غضب مدربه من تصرفه، نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن شو قوله: "لقد كان الأمر نوعاً من الدعابة، فقد كانت المباراة شبه محسومة، وقد استنفد فريقنا جميع تبديلاته قبل قيامي بتلك اللقطة في الشوط الثاني، وقد قررت شركة #المراهنات الراعية لنا في تلك المباراة الرهان على تناول أحد لاعبي فريقنا لشطيرة خلال المباراة بنسبة 1/8، فما كان مني إلا أن قمت بالأمر على سبيل الدعابة، فليس مسموحاً لنا كلاعبين أن نُقامر، ولكن قد يكون هناك بعض من أصدقائنا وجماهيرنا التي قامت بالمراهنة على ذلك الأمر".

ولم يمر الأمر مرور الكرام، بالنسبة للاتحاد الإنجليزي ولا لجنة المراهنات، إذ قرر الأول فتح تحقيق مع الحارس، المصاب بسمنة مفرطة لا تتناسب مع طبيعة عمله كلاعب #كرة_قدم ، بشأن تصريحاته التي اعترف فيها بعلمه بوجود رهانٍ على تناوله للطعام، فيما قررت #لجنة_المراهنات من جانبها التحقيق في نزاهة ما قامت به شركة المراهنات، وأيضاً معرفة ما إذا كانت قد حصلت على الترخيص اللازم للقيام بأنشطتها بشكل قانوني وسليم أم لا.