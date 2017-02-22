فيديو عنيف لجريمة قتل كنغر.. ينتهي بسجن القاتل

قضت محكمة أسترالية، الثلاثاء، بالسجن 11 شهراً على رجل تورط في قتل #كنغر وغرمت شريكه في الجريمة 10 آلاف دولار أسترالي.

وتورط كريغ هاوس وفانس غارفيس في هجوم مقزز على كنغر عام 2015 شرق بانباري غرب #أستراليا ، ما أدى إلى مصرع الحيوان غرقاً بعد تعرضه لضرب مميت بعصا حديدية، بحسب "ديلي ميل أستراليا".

واستدرج المتهمان الكنغر الضحية إلى سد، وقذفاه بالحجارة وحاصراه بالاعتماد على كلبهما، ثم انقضا عليه، وضربه أحدهما بعصا حتى لقي مصرعه. وجاء حكم السجن على المتهم الذي قتل الحيوان ضرباً بالعصا.

وسجل مقطع فيديو الجريمة، وشوهد أحدهما وهو يسحب جثة الحيوان في الماء بعد قتله بطريقة وحشية.

وقال القاضي، إيفان شاكيلتون، في حكمه إن الهجوم يعد غاية القسوة في التعامل مع #الحيوانات .

ومثل المتهمان أمام المحكمة الثلاثاء الماضي، وأقرا بالذنب في الجريمة، وذكرا أنهما قتلا الحيوان من أجل الحصول على طعام، بسبب أزمتهما المالية الخانقة.

وأغرب ما قاله قاتل الحيوان إنه حاول أن ينفذ المهمة بطريقة إنسانية قدر ما يستطيع.

وأثنت جماعات الدفاع عن حقوق الحيوان في أستراليا على الحكم الصادر. وذكر بيان صادر من إحدى هذه الجماعات أن الحكم رسالة واضحة للجميع بإدانة القسوة البالغة في التعامل مع الحيوانات.

وأضاف البيان الحكم يحمي الحياة البرية، ويؤكد على حسن معاملة الحيوانات والحماية الكاملة لها.