"Arabs Got Talent" يعود من جديد بموسم خامس

تعود المواهب العربية الواعدة إلى الظهور من جديد عبر برنامج "Arabs Got Talent" الذي ينطلق الموسم الخامس منه مساء السبت الرابع من أذار/مارس المقبل عبر شاشة "MBC مصر".

يشار إلى أن الجمهور على موعد مع الاستعراضات المميزة على مسرح البرنامج من الحلقة الأولى، والتي سيقدمها مجموعة من أبرز الطاقات والمواهب التي تم اختيارها من مدن وعواصم عربية عدة، على أن تزداد هذه الاستعراضات تباعاً في مرحلة العروض المباشرة باستخدام أحدث التقنيات السمعية والبصرية.

كما ستكون لجنة التحكيم التي تضم في هذا الموسم أحمد حلمي ونجوى كرم وعلي جابر على موعد مع اكتشاف مهارات المتسابقين، على أن تملك اللجنة قرار التأهيل أو الاستبعاد.

كذلك تمتلك اللجنة وسيلتين إضافيتين متناقضتين هما "الباز الذهبي" و"الباز الأحمر"، حيث يتيح "الباز الذهبي" لأعضاء لجنة التحكيم نقل المشترك الأكثر تميزاً بشكل فوري وسريع إلى مرحلة التصفيات النصف نهائية، ويتم استخدام "الباز الذهبي" لمرة واحدة في كل حلقة من مرحلة الاختبارات الأولية.

أما "الباز الأحمر" فيعني استبعاد المشترك الذي لا يرقى إلى مستوى إقناع اللجنة، دون الحاجة إلى إكمال العرض الذي يقدمه على مسرح البرنامج.

من جانبهما، يرافق مقدما البرنامج، قصي وريا أبي راشد، المشتركين لحظة بلحظة عبر المراحل المختلفة، فيما يقع على عاتق اللجنة أن تقيم وتختار في الحلقات الست الأولى قبل أن تنطلق مرحلة العروض المباشرة.

ونشر أحمد حلمي الإعلان الخاص بالموسم الخامس من البرنامج عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليه قائلاً: "قريبا عرب جوت تالنت AGT"، وذلك وسط تفاعل من جمهوره في التعليقات.