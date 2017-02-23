قصة "الراجل اللي واقف جنب ميسي" في الأهرامات

"عم أشرف" هذا الرجل الحارس لحضارة الفراعنة في منطقة #أهرامات_الجيزة، والمعروف للزوار الدائمين للأهرامات بطبيعة عمله، فهو شيخ خفراء المنطقة، ولم ينتقل من مقر عمله بجوار حضارة مصر العتيقة منذ 17 عاماً.

صورته بجوار لاعب برشلونة الأشهر ليونيل ميسي، حولت "عم أشرف سيد" إلى نجم على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أنه حضر استقبال الرئيس الأميركي السابق باراك #أوباما، إلا أن صورته مع نجم #برشلونة غيرت حياته، خاصة أن #ميسي هو الذي طلب التصوير، حسب تصريحات "عم أشرف" لصحف مصرية.

وقال شيخ خفراء منطقة الأهرامات "أعرف ميسي قبل قدومه إلى مصر وبيلعب في برشلونة"، حسب صحيفة "المصري اليوم".

وأضاف "طبعا الشرطة موجودة وأمنت المكان، وبعدين الزيارة بدأت والدكتور زاهي حواس استقبل ميسي".

والدكتور زاهي حواس هو وزير الآثار المصري الأسبق، وله اكتشافات أثرية معروفة، وأحد علماء "المصريات".

صورة "ميسي" كانت لعم أشرف موقفا جميلا وانتهى، إلا أن تبعاته ظهرت بعد انتشار الصورة على فيسبوك: "أنا انبسطت بالصورة وكملت شغلي، لكن فوجئت بأقاربي بيكلمونى بيقولوا: (انت بقيت مشهور)".

كان لاعب برشلونة ليونيل ميسي قد زار مصر أول أمس للترويج للسياحة العلاجية حيث إن مصر تمكنت في الفترة الأخيرة من محاربة #فيروس_سي وحققت نجاحا ملحوظا.