بالصور.. فندق 5 نجوم لاستضافة الكلاب في مصر

في مدينة الرحاب على طريق القاهرة السويس الصحراوي في مصر، والتي تبعد نحو 30 كيلومتراً عن القاهرة، يفاجئ المارة بفندق فخم تحيطه حديقة غناء ولكنه ليس للبشر بل للكلاب.

الفندق وكما يقول مدير الفندق لـ"العربية.نت" مقام على مساحة فدان ويهدف للاعتناء بالكلاب الأليفة، وتقديم خدمات طبية ونفسية لهم، واستضافتهم عندما يكون أصحابهم مسافرين للخارج أو للتنزه أو ذاهبين للمصيف، حيث ترفض الفنادق الكبرى اصطحاب الكلاب مع النزلاء لذا وخشية ترك الكلاب بمفردها في المنزل يقوم أصحابها بتركها في الفندق.

ويضيف أن الفندق به 15 غرفة تطل على الحديقة ويقوم عمال الفندق بتقديم وجبتين للكلب ورعايته صحيا ونفسيا ومرافقته في الترفيه واللهو مضيفة أن الفندق يوجد به ارقى أنواع السلالات إضافة للكلاب البلدي الأليفة وتختلف قيمة الغرفة حسب الخدمة المقدمة ولكنها تتراوح ما بين 100 جنيه وحتى 120 جنيها في اليوم الواحد.

ويقول مدير الفندق إن العمال المتواجدين بالفندق يقومون بتدريب الكلاب والعناية بهم وبنظافتهم طوال فترة إقامتهم على غرار ما يحدث في الدول الأوروبية التي تعتني بالحيوانات.