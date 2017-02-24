بالفيديو .. أول دراجة نارية طائرة في العالم

هذه اللقطات المبهرة تعرض أول "هوفربايك" (دراجة نارية طائرة) hoverbike- يتحكم فيها قائدها بشكل تام - في العالم، حيث أعلنت شركة "هوفر سيرف"، الشركة المصنعة لهذه التقنية المذهلة، أنها قامت بإنتاج طائرة ذات مقعد واحد قادرة على رفع شخص في السماء مع السيطرة الكاملة له على جميع تحركاتها، وفقاً لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يدمج نموذج "العقرب-3"، تصميم دراجة نارية تقليدية مع #تقنية_المروحية الرباعية ذاتية التحكم لتتيح للركاب المناورة في الهواء، كما لو أنهم كانوا يركبون دراجة.

ويقول مصممو نموذج "العقرب-3" إنه يمكن أن يحمل 120 كيلوغراماً، في حين يصل سرعته إلى 30 ميلا في الساعة، ويحلق على ارتفاع 33 قدماً. ويمكن أن يبقى في الجو لمدة تصل حتى 27 دقيقة.

وتتميز الـ"هوفربايك" رباعية المراوح، التي يبلغ سعرها 150,000 دولار أميركي، بآلية سلامة تحد سرعتها القصوى وارتفاعها في الجو، من أجل منع وقوع الحوادث.

وكما يظهر في مقطع الفيديو، فإن المتسابق - مرتدياً كل معدات الوقاية - اعتلى الدراجة الطائرة، ثم بدأ بتشغيل المحركات الدوارة. وعندما تشتد سرعة المراوح وتصل إلى مرحلة رفع المركبة عن الأرض، يميل القائد إلى الأمام بينما يرتفع الجزء الخلفي من المركبة عن الأرض.

وأعرب مصممو شركة "هورفر سيرف" عن رغبتهم في تنظيم رحلات تجريبية لكل "الملاحين" من الهواة والمحترفين. وأنه في حين تعتبر هذه الرحلات حالياً "صرعة جديدة"، فإن شركة "هوفر سيرف" تأمل في أن تحل #هوفربايك بديلاً للسيارات يوما ما، وتصبح هي وسيلة المواصلات الاعتيادية.

أيضا أزاحت BMW الستار، بالشهر الجاري، عن نموذج مبتكر لدراجة نارية طائرة تحت اسم "هوفر رايد".

هذا التوجه الجديد والتطورات المتلاحقة في عالم "تقنية درون" drone (المروحيات الرباعية ذاتية التحكم) قد تطلق شرارة ثورة في عالم وسائل المواصلات اليومية.