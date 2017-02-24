بالفيديو.. إعلان رياضي للمرأة يثير ضجة في الخليج

أثار إعلان رياضي على الإنترنت أطلقته شركة "نايكي" Nike# هذا الأسبوع وتظهر فيه نساء عربيات وهن يلعبن رياضات الشيش و #الملاكمة والتزلج، جدلاً في المنطقة العربية بسبب محاولته كسر الصورة النمطية للمرأة التي تقضي حياتها في البيت.

الفيديو الذي شاهده 400 ألف شخص على يوتيوب، وتمت مشاركته 75 ألف مرة على تويتر، أضحى مادة دسمة على مواقع التواصل، بين مهاجم ومؤيد.

إذ رأى البعض فيه "إثارة" أو تحريضاً للمرأة على واقعها أو على صورتها النمطية، في حين رأته شريحة كبيرة من الجنس اللطيف إشادة بإنجازات المرأة العربية الكبيرة والمتنوعة.