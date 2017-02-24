شاهد كيف تصرف محمد بن راشد في إشارة مرور

انتظر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس #الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم #دبي، فتح الإشارة الضوئية للعبور في منطقة "السيتي ووك"، ليبعث برسالة ضرورة احترام القوانين في دبي.

يأتي هذا بعد يوم واحد من إقرار محمد بن راشد عقاب مرتكبي مخالفة القيام بحركات استعراضية خطرة بسياراتهم في منطقة #سيتي_ووك في دبي قبل نحو أسبوع، وهم سائق السيارة ومن كانوا معه داخل السيارة عقوبة بديلة، تتمثل في إمضاء أربع ساعات يومياً في تنظيف الشوارع العامة في دبي لمدة شهر واحد، وذلك على سبيل الخدمة المجتمعية، لتعويض ما تسبب فيه هؤلاء المتهورون من أضرار مادية ونفسية من ترويع للمارة وتهديد لسلامتهم.