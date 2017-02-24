شاهد محقق الـ CIA يكشف تفاصيل مثيرة عن استجوابه لصدام

يختزل محقق الـ سي إي إيه #جون_نيكسون مهمته في #العراق إبان احتلاله من قبل القوات الأميركية في مقابلة تبث ضمن برنامج نقطة نظام اليوم الجمعة على قناة العربية على الساعة 8:30 بتوقيت مكة المكرمة، قائلا "مسؤوليتي الأولى تتمثل في جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن #صدام_حسين.. ثم أٌرسلت لاحقا إلى بغداد من أجل المساعدة في البحث عنه "وحين أسرته #القوات_الأميركية " أعددت قائمة تتضمن 30 أو 40 سؤالا كنت أشعر أن صدام فقط يستطيع الإجابة عليها دون سواه". وسأكون صريحا فبمجرد أن رأيته أدركت أنه هو، ولم يراودني أي شك حيال ذلك.

هذا ما يؤكده نيكسون المحقق الذي أمضى جل وقته في العراق لاستجواب رأس النظام العراقي وهو في الأسر وألف كتاباً مهما بعنوان "استخلاص المعلومات من الرئيس - استجواب صدام حسين " : عن تجربته كمحقق لـ # CIA مع صدام حسين .

يقول نيكسون: "أعتقد أن ما كان يهم الأميركان حقاً هو مسألة أساسية واحدة أو مسألتان وما عدا ذلك لم يعيروه أي اهتمام. وهي معرفة امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل لأنها سبب دخولنا إلى العراق. وكنا نريد معرفة الأماكن التي يخفي فيها هذه الأسلحة. لأن المسؤولين السياسيين الأميركيين في ذلك الوقت كانوا يعتقدون أن صدام لديه أسلحة دمار شامل.

لكننا في الآخر لم نعثر علي أية أسلحة ويعلق نيكسون على ذلك بقوله "هذا أمر مخجل برأيي لأن ما كانوا يبحثون عنه لم يكن الحقيقة وإنما ذريعة ما. هم كانوا يبحثون عن كل ما يمكن أن يدعم حجتهم، أما كل ما كان يناقض مزاعمهم فكانوا يصمون آذانهم عنه ويطرحونه جانبا."

ويضيف: "كان صدام حسين متعاونا كثيرا خلال عملية الاستجواب. وكان أغلب ما قاله حقيقيا".

أسرار اجتياح الكويت

وعن أسرار ودوافع #اجتياحه_للكويت وغزوها قال نيكسون: كان هذا أقرب مدى وصل إليه صدام في الاعتراف بأنه قد أخطأ في هذه المسألة وبرغم كونه شخصا لم يكن يحبذ الاعتراف بأنه ارتكب أخطاء. لكن عندما بدأنا الحديث في موضوع الكويت رفع يديه وأمسك بهما رأسه وقال "إن هذا الأمر يصيبني بصداع شديد". كان ذلك إشارة واضحة على أنه كان يدرك أن غزوه للكويت كان خطأ لم يستطع أبدا التخلص من عبئه الذي لازمه لسنوات عديدة بعد حدوثه.

ويسهب نيكسون في إيضاح حيثيات ذلك: "أعتقد أن سوء الفهم الحقيقي حدث في واشنطن مع وجود إدارة برئاسة بوش لا تولي باعتقادي الكثير من الاهتمام لقضايا الشرق الأوسط وهو ما ينطبق بالتأكيد على العراق والكويت. بل إنها وجهت ما يمكن اعتباره إشارات مهادنة إلى السفيرة ايبل غلاسبي التي نقلتها بأمانة إلى صدام الذي قال إنه ارتاح في أعقاب حديثه مع السفيرة لكنه يعود أي نيكسون ويقول: "لو علم أن الولايات المتحدة سوف ترسل 500 ألف جندي إلى الكويت لإخراج جيشه منها وأنها ستشكل تحالفا دوليا لطرده من الكويت وأنها سوف تحصل على قرار من مجلس الأمن الدولي يدين العراق ويفرض عليه عقوبات، أننا على يقين أنه ما كان قد سلك سبيل الغزو أبدا، لكنه سلكه لرغبته إلى حد كبير في تلقين الكويت درسا. "

وتابع "والولايات المتحدة تبنت موقفا متباينا في ما كانت تبلغ صدام به لكنها أظهرت بعد الغزو موقفا قويا وصممت على قلب الأمور. وشعر بأنه قد فهم ما أبلغته به بأن الولايات المتحدة لن تتدخل في ما سيقدم عليه".

صدام يشتاط غيظاً

وعن مسألة ضرب حلبجة العراقية التي يقطنها #الأكراد_العراقيون . أوضح #محقق ال# سي_إي_إيه نيكسون "هذا هو الموضوع الذي جعل صدام يشتاط غيظا ضدي ويفقد أعصابه عندما أثرته معه مما أفزعني حقا. قال إنه لم يتخذ القرارات الخاصة بمسألة حلبجة وطلب مني أن أسأل عنها نزار الخزرجي الذي كان القائد العسكري الميداني المسؤول عن عملية الأنفال العسكرية. " ويضيف: "بعد عدة شهور من اعتقال صدام الذي اتضح أنه كان يقول الحقيقة. هذا دليل مثالي على ما قلته سلفا بأنه حتى عندما كان صدام حسين يقول الحقيقة يشعرك بأنه يكذب بسبب ما يتميز به من تكتم شديد. في البداية لم أصدق ما كان يقوله لي لكني اكتشفت لاحقا أنه كان صادقا في أقواله"، وكان صدام غاضبا جدا فعندما اكتشف لاحقا الأمر الذي وقع في الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد المتحالفون مع إيران خشي أن تحدث إيران ضجة عبر دعوة وسائل الإعلام للوقوف على ما حدث وهو أمر قد يلحق أذى بالغا بالعراق على الصعيد الدولي".

تسليم صدام لخصومه

وعن تقييمه لتسليم صدام إلى خصومه في الحكومة التي تلت الاحتلال قال نيكسون "باعتقادي كان خطأ فادحا وقد شعرت بإهانة بالغة إزاء الطريقة التي تم بها التعامل معه. كنا جميعا ندرك أن صدام سيخضع بعد اعتقاله لمحاكمة تكون نهايتها المرجحة حكما بالإعدام. وكان صدام يدرك ذلك أكثر من أي شخص آخر. كنت أعتقد أن محاكمته ثم إعدامه ربما سيظهر للمواطنين العراقيين أن هناك سيادة للقانون في بلادهم لا يستطيع أحد الإفلات منه وأنه ذاق ما ذاقه بعض ضحاياه وأن العراق سوف يتقدم إلى الأمام. لكن ما حدث في المقابل هو تنفيذ حكم الغوغاء فيه داخل قبو في مبنى حكومي ليلا. هذا أمر جعلني أشعر بالاشمئزاز لأنه دمر باعتقادي أي مبرر لشن الحرب. "

دور القوات الأميركية خلال المحاكمة

وعن سؤال حول دور القوات الأميركية خلال المحاكمة قال نيكسون: "كان الوقت مناسبا لتفعيل الإجراءات القضائية في العراق من أجل إحقاق العدالة. غير أن حكومة نوري المالكي تعمدت التدخل من خلف الستار عبر تهديد القضاء والتلويح بسحب عناصر حمايتهم وطردهم خارج المنطقة الخضراء ما يعني بالأساس إصدار حكم بالموت ضدهم. وهذا ما مكنها من الحصول على الحكم الذي كانت تريده" .