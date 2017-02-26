أرب آيدل يتوج الفلسطيني يعقوب شاهين محبوباً للعرب

أسدل أرب آيدل (Arab Idol) بموسمه الرابع، أسدل الستار الليلة بإعلان الفلسطيني يعقوب شاهين فائزاً باللقب عبر شاشة إم بي سي.

وجاء التتويج بعد منافسة حامية بين المتسابقين الثلاثة الذين وصلوا إلى المحطة الختامية بعد منافسة استمرت أسابيع طويلة مع عشرات المتنافسين، ليحل الثنائي الفلسطيني يعقوب شاهين وأمير دندن واليمني عمار محمد ضيوفا على الحلقة الأخيرة، وليحمل يعقوب شاهين لقب (محبوب العرب 2017).

وأقيمت الحفلة الختامية من حلقة أرب آيدل في استديوهات قناة إم بي سي في بيروت، وأحيتها المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب.

ووقف الثلاثة بثيابهم الرسمية يستمعون إلى النتيجة من مقدم البرامج والممثل المصري أحمد فهمي الذي خاطبهم قائلا "أنتم الثلاثة أصبحتم حديث الناس، وأنتم الثلاثة أصبحتم أصوات الناس الذين صوتوا لكم ويردونكم الصوت الذي يواجه أصوات العنف".

ورغم أن الفوز جاء عبر احتساب أصوات الجماهير إلا أن لجنة الحكام وجدت نفسها في حيرة من أمرها أمام ثلاثة مرشحين وصلوا إلى الحلقة الأخيرة، وهذا ما عبّر عنه أعضاء لجنة الحكام المؤلفة من الفنانين الإماراتية أحلام واللبناني وائل كفوري واللبنانية نانسي عجرم والمصري حسن الشافعي.

وقالت عجرم في الحلقة الأخيرة إن هذا الموسم حمل أجمل الأصوات على الإطلاق، وأضافت "شعوري يمتزج بين الحنين والشوق واللهفة للنتيجة"، فيما عبر كفوري بجملة واحدة عن حلقة الختام قائلا "هيدا مثل آخر لقاء مع الحبيبة على أمل نرجع نلتقي".

وقد شكّل الزي التقليدي اليمني مع الخنجر هوية عمار محمد التي أطل بها في البرنامج، واستطاع بصوته القوي وشخصيته الهادئة إقناع اللجنة بجدارته إلى أن اجتاز المراحل كافة وصولا إلى الحلقة الختامية والمنافسة على اللقب.

أما أمير دندن فقد نال إعجاب اللجنة منذ وقوفه لأول مرة على المسرح، إذ استغربت أحلام أن هذا الصوت لم يعرف النشاز ولم يخطئ ولو مرة واحدة.

وكان يعقوب شاهين من أكثر الأصوات التي حظيت بتشجيع من الجمهور. ويفاخر شاهين بشهادة عضو لجنة التحكيم حسن الشافعي عندما قال له "صوتك محرّم لأنه من المسكرات، وإن الجمهور الذي يصفق لك ويتفاعل معك اليوم ما هو إلا جزء بسيط من الجمهور الذي ينتظرك في حفلاتك القادمة".