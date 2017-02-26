فيديو.. أبشع دهس لمراهقة بسيارة سوداء فاخرة

بثت الشرطة البريطانية مقطع #فيديو لعملية دهس، قام بها سائق سيارة سوداء من طراز بي إم دبليو 5، واستهدف بها #فتاة مراهقة، محدثاً بها إصابات وكسوراً في العنق والرأس.

وسجلت #كاميرات المراقبة لحظة تعمد سائق المركبة التوجه بسرعة نحو رصيف كانت تسير عليه الفتاة المراهقة (17 عاماً) مع والدتها، ليدهس المراهقة متعمداً ويفر بسرعة قبل أن تنهار الفتاة على الأرض من جراء الاصطدام البشع، بحسب موقع قناة "سكاي نيوز" البريطانية.

الفيديو الذي أطلقته #الشرطة_البريطانية في وست ميدلاندز، السبت، يظهر الضحية تسير بشارع برومسغروف بمدينة برمنغهام في #بريطانيا.

وعلى الفور، نُقلت الفتاة الضحية إلى المستشفى في حالة خطيرة. ولا تزال تتعافى من جروحها إثر الحادث الذي وقع يوم 28 يناير/كانون الثاني، الساعة السادسة والنصف بعد الظهر.

وناشدت الشرطة البريطانية نهاية الأسبوع الحالي من لديه معلومات عن الحادث المسجل بمقطع الفيديو بالإبلاغ عن مرتكب الحادث، الذي لا يزال طليقاً.

بل وجهت نداء إلى قائد السيارة، مؤكدة أن الشيء الصحيح الذي يجب أن يفعله هو تسليم نفسه لجهات إنفاذ القانون.