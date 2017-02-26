في خطوة غريبة.. طالبان تحث الأفغان على زراعة الأشجار!

استخدمت حركة #طالبان في #أفغانستان ، الأحد، بياناً عاماً نادراً باسم زعيمها، الملا هيبة الله أخونزاده، لدعوة الأفغان لزراعة المزيد من الأشجار.

ونشرت وسائل إعلام تتبع طالبان رسمياً "رسالة خاصة" باسم أخونزاده في خطوة غير معتادة من الحركة التي نشرت في الآونة الأخيرة بيانات غير موقعة في عدد من القضايا، مثل سقوط ضحايا من المدنيين والعمليات العسكرية المقبلة وذكرى انسحاب القوات السوفيتية في الثمانينيات.

وحث زعيم طالبان المدنيين ومقاتلي الحركة على "زراعة شجرة أو أكثر من الأشجار المثمرة وغير المثمرة لتجميل الأرض ولنفع مخلوقات الله".

ويعتقد أن أخونزاده مختبئ منذ تولى قيادة طالبان في أيار/مايو 2016 بعد مقتل الزعيم السابق في ضربة أميركية بطائرة بدون طيار في باكستان.