الإمارات.. حكم نهائي بإعدام قاتل الطفل عبيدة

أيدت الهيئة القضائية في محكمة التمييز، الاثنين، الحكم بإعدام نضال عيسى أبوعلي، وهو أردني الجنسية (49 عاماً) المتهم بقتل #الطفل_عبيدة واغتصابه.

وأيدت الهيئة القضائية حكم سابقتها محكمة الاستئناف بإعدام القاتل، ليكون بذلك الحكم نهائياً وفي انتظار تنفيذه بعد مروره بالإجراءات القانونية، على ما نشرت وسائل إعلام إماراتية.

وكانت هيئة محكمة الجنايات في #دبي قضت في آب/أغسطس 2016 بإجماع الآراء بإعدام نضال عيسى أبوعلي، المتهم بقتل الطفل عبيدة إبراهيم العقرباوي، بعد خطفه بالحيلة والاعتداء عليه جنسياً. وقالت هيئة #المحكمة في حيثيات الحكم إنها "استندت في حكمها إلى أدلة ثبوتية قاطعة، واعتراف حر أدلى به المتهم بعد فسحة من الوقت غير متأثر بجرمه أمام المحكمة في الجلسة الأولى من المحاكمة وأمام النيابة العامة". ورفضت المحكمة طلب استعمال الرأفة مع المتهم بعد أن هالها ما ارتكبه من جرم بشع.

وردت المحكمة على الدفوع التي قدمها دفاع المتهم في الجلسة السابقة، موضحة أن الدفع الأول المتعلق بأن المتهم كان يعالج من الأمراض النفسية وجهالة حالته التي يعالج منها، مردود عليه بأن الحالة النفسية ليست في الأصل من موانع المسؤولية والعقاب مثل العاهة في العقل والجنون اللذين يفقدان الجاني الشعور والاختيار وقت ارتكاب #الجريمة - وفق نص المادة 60 عقوبات - وينقصان من إرادته وإدراكه فيعدان عذراً مخففاً.